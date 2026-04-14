Operar Inpex Corporation - 1605 CFD

Sobre Inpex Corp

Inpex Corp es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la exploración, el desarrollo, la producción y la venta de productos petrolíferos y de gas natural, así como a la inversión y financiación de empresas que realizan estos negocios. La empresa opera en cinco segmentos regionales. La empresa se dedica a la producción de productos petrolíferos y de gas natural en Japón, Asia y Oceanía, como Indonesia, Australia y Timor Oriental, Eurasia (Europa y países de los NEI), como Azerbaiyán y Kazajistán, Oriente Medio y África, como los EAU, así como América. El segmento de Japón también se dedica a la compra y venta de gas natural y productos petrolíferos.

El precio actual de la acción Inpex Corporation en tiempo real es 4165.52 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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