Operar ProShares Ultra Technology - ROM CFD

Sobre ProShares Ultra Technology

El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors considera que, en combinación, deberían producir rendimientos diarios coherentes con el objetivo de inversión del fondo. Las empresas que lo componen son, entre otras, las dedicadas a la informática y el material de oficina, el software, la tecnología de las comunicaciones, los semiconductores, los servicios tecnológicos diversificados y los servicios de Internet. Este ETF ofrece un apalancamiento diario de dos veces el índice Dow Jones U.S. Technology, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para los inversores con una perspectiva alcista a corto plazo para las acciones tecnológicas.

El precio actual de la acción ProShares Ultra Technology en tiempo real es 99.21 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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