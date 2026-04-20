Operar Procure ETF Trust II - Procure Space ETF - UFO CFD

Sobre Procure ETF Trust II - Procure Space ETF

La inversión busca resultados de inversión que correspondan en general a la rentabilidad, antes de las comisiones y gastos del fondo, de un índice de renta variable denominado "S-Network Space Index". El fondo invierte, en circunstancias normales, al menos el 80% de sus activos netos en empresas del índice subyacente que reciben al menos el 50% de sus ingresos o beneficios de negocios relacionados con el espacio. El índice subyacente está diseñado para servir de referencia de renta variable para una cartera negociada a nivel mundial de empresas que se dedican a negocios relacionados con el espacio, como los que utilizan tecnología de satélites. El fondo no está diversificado.

El precio actual de la acción Procure ETF Trust II - Procure Space ETF en tiempo real es 54.27 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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