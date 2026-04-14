Operar Procter & Gamble - PG CFD

Sobre Procter & Gamble Co

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY se centra en el suministro de bienes de consumo envasados a consumidores en todo el mundo. La Compañía opera a través de cinco segmentos: Belleza; Aseo Personal; Cuidado de la Salud; Telas y Cuidado del Hogar y Cuidado Femenino y Familiar y del Bebé. La Compañía vende sus productos en aproximadamente 180 países y territorios, sobre todo a través de distribuidores masivos, tiendas de comestibles, tiendas de clubes de membresía, droguerías, almacenes, distribuidoras, tiendas de bebé, tiendas de belleza especializadas, comercio electrónico, tiendas y farmacias de alta frecuencia. Ofrece productos con marcas como Olay, Old Spice, Safeguard, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Mach3, Prestobarba, Venus, Cascade, Dawn, Febreze, Mr. Clean, Bounty y Charmin.

El precio actual de la acción Procter & Gamble en tiempo real es 144.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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