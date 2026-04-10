Operar Alexandria Real Estate Equities Inc - ARE CFD

Sobre Alexandria Real Estate Equities Inc

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. es un fideicomiso de inversión de bienes raíces. La Empresa se dedica al negocio de arrendamiento de espacio a las industrias de tecnología y ciencias de la vida. Se centra en los campus de tecnología colaborativa y ciencias de la vida. Desarrolla campus y ecosistemas universitarios urbanos. Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa tuvo 199 propiedades en América del Norte. Al 31 de diciembre de 2016, su gama de activos en América del Norte se compuso de 25,2 millones de pies cuadrados, incluyendo 19,9 millones de pies cuadrados alquilables de propiedades en explotación, así como en desarrollo y reurbanización de obras en construcción o pre-construcción, así como 5,3 millones de pies cuadrados para futuros proyectos en desarrollo. Sus propiedades están ubicadas en diversas áreas, incluyendo Gran Boston, San Francisco, Nueva York, San Diego, Seattle, Maryland y Research Triangle Park. Sus propiedades incluyen Alexandria Technology Square, Alexandria Park at 128 y Alexandria Technology Center-Gateway.

El precio actual de la acción Alexandria Real Estate Equities Inc en tiempo real es 42.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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