Operar PPL - PPL CFD

Sobre PPL Corp

PPL Corporation (PPL) es un holding de servicios públicos. La empresa, a través de sus filiales, se dedica principalmente a la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad y a la distribución y venta de gas natural. La empresa opera a través del segmento regulado de Kentucky y el segmento regulado de Pensilvania. El segmento regulado de Kentucky consiste principalmente en las operaciones reguladas de generación, transmisión y distribución de electricidad realizadas por Louisville Gas and Electric Company y Kentucky Utilities Company (LG&E y KU), así como la distribución y venta regulada de gas natural de LG&E. El segmento regulado de Pensilvania está formado por PPL Electric Utilities Corporation (PPL Electric), que es una empresa de servicios públicos regulada dedicada a la distribución y transmisión de electricidad. PPL Electric suministra electricidad a clientes de los condados del este y centro de Pensilvania. La empresa también suministra electricidad a clientes minoristas.

El precio actual de la acción PPL en tiempo real es 39.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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