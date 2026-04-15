Operar Pinnacle West - PNW CFD

Sobre Pinnacle West Capital Corporation

Pinnacle West Capital Corporation es un holding de empresas de servicios eléctricos. La empresa proporciona energía y productos relacionados con la energía a personas y empresas de todo Arizona. La empresa opera a través del segmento de electricidad regulada, que consiste en negocios tradicionales regulados de electricidad al por menor y al por mayor y actividades relacionadas, e incluye la generación, transmisión y distribución de electricidad. Opera a través de su filial, Arizona Public Service Company (APS), que es una compañía eléctrica que genera electricidad para aproximadamente 1,3 millones de clientes minoristas en 11 de los 15 condados de Arizona. APS es también la operadora y copropietaria de Palo Verde, una de las principales fuentes de electricidad para el suroeste de Estados Unidos y la central nuclear de Estados Unidos.

El precio actual de la acción Pinnacle West en tiempo real es 102.34 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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