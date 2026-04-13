Operar ComfortDelGro - C52sg CFD

Sobre Comfortdelgro Corporation Ltd

ComfortDelGro Corporation Limited es una empresa de transporte terrestre con sede en Singapur. El segmento de servicios de transporte público de la empresa ofrece servicios de autobús y ferrocarril a los viajeros que se desplazan en los sistemas de transporte público y la explotación de servicios regulares, la prestación de servicios de alquiler de autocares y la prestación de servicios de transporte no urgente a pacientes. Su segmento de taxis alquila taxis y servicios de oficina de taxis. Su segmento de servicios de ingeniería de automoción presta servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, construcción de vehículos especializados, montaje de carrocerías de autobuses, servicios de reparación de choques, servicios de ingeniería y venta de gasóleo y gasolina. El segmento de servicios de inspección y pruebas de la empresa ofrece servicios de inspección de vehículos de motor y prestación de servicios de pruebas, inspección y consultoría no relacionados con vehículos. El segmento de centros de conducción de la empresa opera escuelas de conducción. Su segmento de alquiler y leasing de coches incluye el alquiler y leasing de coches. Su segmento de estaciones de autobuses se dedica al cobro de billetes.

El precio actual de la acción ComfortDelGro en tiempo real es 1.45 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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