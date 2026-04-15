Operar Pbf Energy Cl A - PBF CFD

Sobre PBF Energy Inc

PBF ENERGY INC. (PBF Energy) es una sociedad de cartera. La Compañía es un refinador de petróleo independiente y proveedor del transporte de combustibles sin marca, aceite de calefacción, materias primas petroquímicas, lubricantes y otros productos petrolíferos en los Estados Unidos. La Compañía opera a través de dos segmentos: Refinación y Logística. Vende sus productos en todo el Nordeste, Medio Oeste, Costa del Golfo y Costa Oeste de los Estados Unidos, así como en otras regiones de los Estados Unidos y Canadá, y envía productos a otros destinos internacionales. Al 31 de diciembre de 2016, poseyó y operó cinco refinerías de petróleo nacionales y activos relacionados. Al 31 de diciembre de 2016, sus refinerías tuvieron una capacidad de procesamiento combinada, conocida como throughput, de aproximadamente 900.000 barriles diarios y un índice de complejidad de Nelson peso promedio de aproximadamente 12,2. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía poseyó y operó cinco refinerías que proporcionaban diversidad geográfica y de mercado.

El precio actual de la acción Pbf Energy Cl A en tiempo real es 40.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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