Operar Insight Molecular Diagnostics Inc - OCX CFD

Sobre OncoCyte Corp

Oncocyte Corporation es una empresa de diagnóstico molecular. La empresa se dedica a desarrollar y comercializar pruebas desarrolladas en laboratorio (LDT) para atender necesidades médicas no cubiertas en todo el proceso de atención al cáncer. Las LDTs proporcionan información procesable a médicos y pacientes para optimizar las decisiones de tratamiento, incluyendo la selección de inmunoterapia. La empresa se centra en el desarrollo de un análisis de sangre confirmatorio no invasivo para el cáncer de pulmón denominado DetermaDx. El DetermaDx es la prueba que permite predecir el riesgo de recidiva del cáncer en un paciente después de la cirugía y su respuesta a la quimioterapia en el cáncer de pulmón en fase inicial. Su línea de desarrollo incluye TheraSure CNI Monitor, que es una prueba basada en la sangre para la monitorización de la inmunoterapia, y TheraSure Transplant Monitor, una prueba de monitorización de trasplantes de órganos sólidos. Sus otros productos son DetermaIO, DetermaCNI, DetermaMx, Keytruda, Opdivo, Tecentriq e Imfinzi.

El precio actual de la acción Insight Molecular Diagnostics Inc en tiempo real es 3.6365 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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