Operar Hasbro, Inc. - HAS CFD

Sobre Hasbro, Inc.

Hasbro, Inc. (Hasbro) es un compañía de juego y entretenimiento. Los segmentos operativos de la Compañía incluyen Estados Unidos y Canadá, Internacional y Entretenimiento y Licencias. Desde juguetes y juegos hasta desarrollo de contenido, incluye programación de televisión, películas, juegos digitales y un programa de licencias de productos de consumo, Hasbro satisface la necesidad fundamental de juego y conexión para niños y familias alrededor del mundo. El segmento estadounidense y canadiense de la compañía se dedica a la comercialización y venta de sus productos en los Estados Unidos y Canadá. El segmento internacional se dedica al marketing y la venta de las categorías de productos de la Compañía a minoristas y mayoristas en la mayoría de los países de Europa, América Latina y Sudamérica y la región Asia Pacifico y a través de distribuidores en aquellos países donde no tienen presencia directa. El segmento de Entretenimiento y Licencias incluye las operaciones de licencia de productos de consumo, juegos digitales, televisión y entretenimiento de películas de la Compañía.

El precio actual de la acción Hasbro, Inc. en tiempo real es 95.05 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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