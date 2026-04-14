Operar NVR, Inc. - NVR CFD

Sobre NVR, Inc.

NVR, Inc. se dedica a la construcción y venta de cases unifamiliares, casas adosadas y condominios. Los segmentos de la Empresa son Construcción de viviendas del Atlántico Medio, Construcción de viviendas del Noreste, Construcción de viviendas del Medio Este, Construcción de viviendas del Sudeste y Banca hipotecaria. Su segmento de Construcción de viviendas del Atlántico Medio opera en distintas regiones geográficas, que incluyen Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Delaware y Washington, Distrito de Columbia. Su segmento de Construcción de viviendas del Noreste opera en distintas regiones geográficas, que incluyen Nueva Jersey y este de Pennsylvania. Su segmento de Construcción de viviendas del Medio Este opera en diversas regiones geográficas, que incluyen Nueva York, Ohio, Indiana e Illinois. El segmento de Construcción de viviendas del Sudeste opera en distintas regiones geográficas, que incluyen Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida y Tennessee. El segmento de Banca hipotecaria ofrece servicios relacionados con hipotecas a clientes para construcción de la casa a través de operaciones de banca hipotecaria.

El precio actual de la acción NVR, Inc. en tiempo real es 6831.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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