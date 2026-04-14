Operar Novartis Adr Repsg 1 - USD - NVS CFD

Sobre Novartis AG (ADR)

Novartis Inc. es una empresa controladora. La compañía se especializa en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de una gama de productos para la salud liderada por productos farmacéuticos, que incluyen productos del cuidado de los ojos. Su cartera incluye medicamentos, atención oftalmológica y productos farmacéuticos genéricos. Los segmentos de la compañía incluyen productos farmacéuticos, Alcon y Sandoz. Su segmento de productos farmacéuticos se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación, distribución y venta de medicamentos patentados en diversas áreas terapéuticas, como medicamentos oncológicos, para enfermedades cardiometabólicas, inmunología y dermatología, para la retina, las vías respiratorias, medicamentos neurológicos y medicamentos establecidos. Su segmento Alcon se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos para el cuidado de los ojos en todo el mundo. Su segmento Sandoz participa en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos genéricos, preparados biofarmacéuticos de nueva generación conocidos como biosimilares y sustancias medicinales que no están protegidas por patentes de terceros válidas y exigibles.

El precio actual de la acción Novartis Adr Repsg 1 - USD en tiempo real es 153.58 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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