Operar Northern Dynasty Minerals, Ltd. - NAK CFD

Sobre Northern Dynasty Minerals Ltd

Northern Dynasty Minerals Ltd. (Northern Dynasty) es una empresa de exploración minera con sede en Canadá. La empresa se centra en la exploración y el avance hacia la viabilidad, la obtención de permisos y, en última instancia, el desarrollo del proyecto Pebble, un proyecto minero de cobre-oro-molibdeno-plata-renio situado en el suroeste de Alaska. El proyecto Pebble consta de 2.402 derechos mineros que cubren aproximadamente 417 millas cuadradas situadas en el suroeste de Alaska, a 17 millas (30 kilómetros) de los pueblos de Iliamna y Newhalen, y a aproximadamente 200 millas (320 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Anchorage.

El precio actual de la acción Northern Dynasty Minerals, Ltd. en tiempo real es 1.896 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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