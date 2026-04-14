Operar Western Union - WU CFD

Sobre Western Union Co

The Western Union Company (Western Union) es un proveedor de servicios de movimiento y pago de dinero. La Compañía opera a través de dos segmentos: Soluciones de Consumidor a Consumidor y de Negocios. El segmento de Consumidor a Consumidor de la Compañía facilita las transferencias de dinero entre dos consumidores, principalmente a través de una red de agentes externos. Los servicios de transferencia de dinero en tiempo real en varias monedas de la Compañía son vistos por la Compañía como una red interconectada donde se puede enviar una transferencia de dinero de un lugar a otro, en todo el mundo. El segmento de Soluciones de Negocios de Western Union facilita soluciones de pago y cambio de divisas, principalmente transacciones transfronterizas y de divisas, para pequeñas y medianas empresas e individuos. Las transacciones de pago de Soluciones de Negocios se realizan a través de varios canales, incluido el teléfono y por Internet.

El precio actual de la acción Western Union en tiempo real es 9.11 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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