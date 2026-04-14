Operar Nordic American Tankers Limited - NAT CFD

Sobre Nordic American Tanker Ltd

Nordic American Tankers Limited es una compañía petrolera internacional. La flota de la compañía consta de aproximadamente 21 petroleros Suezmax. Opera sus buques tanto en el mercado al contado como en acuerdos de fletamento a largo plazo. Los petroleros de la compañía que operan en el mercado al contado se fletan para un solo viaje. Los buques de la flota de la Compañía son homogéneos e intercambiables, ya que tienen aproximadamente la misma capacidad de carga y la capacidad de transportar el mismo tipo de carga. Los buques de la Compañía incluyen el Nordic Light, el Nordic Cross, el Nordic Cosmos, el Nordic Vega, el Nordic Zenith, el Nordic Sprinter, el Nordic Luna, el Nordic Skier, el Nordic Castor, el Nordic Pollux, el Nordic Star, el Nordic Space, el Nordic Aquarius, el Nordic Cygnus y el Nordic Tellus.

El precio actual de la acción Nordic American Tankers Limited en tiempo real es 5.6959 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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