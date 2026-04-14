Operar Nippon Suisan Kaisha, Ltd. - 1332 CFD

Sobre Nippon Suisan Kaisha Ltd

NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de productos marinos y alimentarios. La empresa opera en cuatro segmentos. El segmento de productos marinos se dedica a la pesca, acuicultura, procesamiento y venta de productos marinos. El segmento de alimentos se dedica a la fabricación y venta de productos alimenticios congelados, productos alimenticios de temperatura común y otros productos alimenticios procesados. El segmento Fine se dedica a la fabricación y venta de agentes de diagnóstico, productos farmacéuticos genéricos, materias primas farmacéuticas y productos alimenticios para la salud. El segmento de Logística se dedica al almacenamiento en frío de productos marinos, así como al transporte de cargas refrigeradas. La empresa también se dedica a la construcción y reparación de barcos, así como al transporte marítimo y al negocio de la ingeniería. La empresa opera principalmente en Japón, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa.

El precio actual de la acción Nippon Suisan Kaisha, Ltd. en tiempo real es 1317.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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