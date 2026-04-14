Operar NH Foods Ltd. - 2282jp CFD

Sobre NH Foods Ltd

NH Foods Ltd. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio del procesamiento de carne. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento de Procesamiento produce y vende jamones, embutidos y otros alimentos procesados. El segmento de la carne se dedica a la cría de cerdos, vacas y pollos de engorde, así como a la transformación y venta de productos cárnicos. El segmento de Empresas Asociadas se dedica a la producción y venta de productos lácteos y productos acuáticos. El segmento de Ultramar se dedica principalmente a la gestión de filiales en el extranjero, así como a la fabricación y venta de alimentos procesados, carne y productos acuáticos.

El precio actual de la acción NH Foods Ltd. en tiempo real es 6954.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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