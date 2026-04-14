Operar NEC Corporation - 6701 CFD

Sobre NEC Corp

NEC Corporation proporciona tecnología de la información (IT) y tecnologías de red. La Empresa opera en cuatro segmentos. En el segmento Público, la Empresa proporciona integración de sistemas (construcción de sistemas, consultoría), soporte (mantenimiento), subcontratación, servicios en la nube y equipos de sistemas para agencias gubernamentales, gobiernos locales, instituciones públicas, instituciones financieras y otras organizaciones. El segmento de Empresas proporciona integración de sistemas (construcción de sistemas, consultoría), soporte (mantenimiento), subcontratación y servicios en la nube para las industrias de fabricación, distribución, servicios y finanzas. En el segmento de Operador de telecomunicaciones, la Empresa suministra, entre otros, infraestructura de red, servicio y administración para los operadores. En el segmento de Plataforma del Sistema, proporciona productos para empresas, que van desde terminales hasta equipos de red y computadora, software y plataformas de servicio. La Empresa también se dedica al negocio de electrodos y sistemas de almacenamiento.

El precio actual de la acción NEC Corporation en tiempo real es 4093.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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