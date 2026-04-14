Operar Murphy Oil - MUR CFD

Sobre Murphy Oil Corporation

Murphy Oil Corporation es una empresa internacional de exploración y producción de petróleo y gas natural que desarrolla su actividad a través de varias filiales operativas. La empresa produce principalmente petróleo y gas natural en Estados Unidos y Canadá y realiza actividades de exploración de petróleo y gas natural en todo el mundo. Los segmentos geográficos de la empresa incluyen Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, la empresa produce petróleo crudo, líquidos de gas natural y gas natural principalmente en los yacimientos del Golfo de México y en la zona de Eagle Ford Shale del sur de Texas. En Canadá, la empresa tiene intereses de trabajo en un área de gas natural seco en Tupper Montney (100% de propiedad), Kaybob Duvernay, Placid Montney, rico en líquidos, y dos activos offshore no operados.

El precio actual de la acción Murphy Oil en tiempo real es 37.6 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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