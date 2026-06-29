Operar Lincoln National - LNC

Sobre Lincoln National Corporation

Lincoln National Corporation es un holding que opera múltiples negocios de seguros y jubilación a través de compañías subsidiarias. La compañía opera a través de cuatro segmentos: Anualidades, Servicios de Planes de Jubilación, Seguros de Vida y Protección Grupal. El segmento de rentas vitalicias proporciona a sus clientes un crecimiento de la inversión con impuestos diferidos y oportunidades de ingresos de por vida, ofreciendo rentas vitalicias variables, rentas vitalicias fijas (incluidas las indexadas) y rentas vitalicias variables indexadas. El segmento de Servicios de Planes de Jubilación proporciona a las empresas productos y servicios de planes de jubilación, como la renta vitalicia variable de grupo LINCOLN DIRECTOR, el programa LINCOLN ALLIANCE y la renta vitalicia variable Multi-Fund. El segmento de Seguros de Vida ofrece productos de seguros de vida, incluyendo seguros a plazo y otros. El segmento de Protección de Grupo ofrece productos y servicios de seguros colectivos no médicos, incluyendo la incapacidad a corto y largo plazo, la incapacidad legal y la administración de permisos médicos familiares pagados.

El precio actual de la acción Lincoln National en tiempo real es 36.58 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Hyzon Motors Inc., FINECOBANK, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, Daktronics, Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares y Aquestive Therapeutics, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.