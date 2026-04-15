Operar Koninklijke Philips - ADR - PHGus CFD

Sobre Koninklijke Philips NV (ADR)

Koninklijke Philips N.V. es una empresa de tecnología de la salud con sede en los Países Bajos. Los segmentos de negocio de la Compañía incluyen Salud personal, Diagnosis y tratamiento, Cuidado conectado y informática de la salud, Otro de HealthTech y Asuntos de legado. El segmento de Salud personal se dedica al continuo de la salud, entregando soluciones integradas y conectadas para soportar bienestar sano y personas con enfermedades crónicas. El segmento de Diagnosis y tratamiento entrega medicina y tratamiento de precisión y terapia. El segmento de Cuidado conectado y informática de la salud proporciona a consumidores, cuidadores y clínicos soluciones digitales que facilitan la atención a través de medicina de precisión y gestión de salud. El segmento de Otro de HealthTech incluye tales asuntos como innovación, negocios emergentes y regalías, entre otros. El segmento de Asuntos de legado principalmente consiste de costos de separación, asuntos legales de legado y costos legados de pensiones, entre otros.

El precio actual de la acción Koninklijke Philips - ADR en tiempo real es 29.02 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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