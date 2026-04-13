Operar Keppel Corp - BN4sg CFD

Sobre Keppel Corporation Limited

Keppel Corporation Limited es una empresa de inversión y gestión. Los segmentos de la empresa son Offshore & Marine (O&M), Infraestructura & Otros, Desarrollo Urbano, Conectividad, Gestión de Activos y Corporativo & Otros. El segmento O&M incluye el diseño, la construcción, la fabricación y la reparación de instalaciones de producción en alta mar y de plataformas de perforación, la transformación y reparación de buques y la construcción naval especializada. El segmento de infraestructuras y otros incluye la generación de energía, las energías renovables, la ingeniería medioambiental y la explotación y el mantenimiento de infraestructuras. El segmento de Desarrollo Urbano comprende la promoción e inversión inmobiliaria, así como el desarrollo maestro. El segmento de Conectividad incluye la prestación de servicios de telecomunicaciones, la venta al por menor de equipos y accesorios de telecomunicaciones y el desarrollo y suministro de soluciones logísticas. El segmento de Gestión de Activos incluye la gestión de fondos privados y fideicomisos de inversión y negocios inmobiliarios que cotizan en bolsa.

El precio actual de la acción Keppel Corp en tiempo real es 12.02 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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