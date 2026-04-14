Operar Kao Corporation - 4452 CFD

Sobre Kao Corp

Kao Corp es una empresa con sede en Japón dedicada a la fabricación y venta de productos de consumo y productos químicos. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de Cosmética produce cosméticos de asesoramiento y autocosméticos. El segmento Skin Care & Hair Care produce productos para el cuidado de la piel, como jabones de maquillaje, limpiadores faciales y limpiadores para todo el cuerpo, así como productos para el cuidado del cabello, como champús, enjuagues y agentes de peinado. El segmento de Cuidado de la Salud Humana produce productos de alimentación y bebidas, productos sanitarios y productos de salud personal, como sales de baño, dentífricos y cepillos de dientes. El segmento de Fabric & Home Care produce productos para el cuidado de los tejidos, como detergentes y acabados para la ropa, así como productos para el cuidado del hogar, como detergentes de cocina y detergentes domésticos. Los cuatro segmentos de negocio anteriores se incluyen en el negocio de productos de consumo. El segmento de productos químicos fabrica y vende productos de grasas y aceites, productos de materiales funcionales y productos químicos especiales.

El precio actual de la acción Kao Corporation en tiempo real es 6001.18 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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