Operar Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL

Sobre Jones Lang LaSalle Inc

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) es una empresa de servicios profesionales especializada en la gestión inmobiliaria y de inversiones. La empresa opera a través de cuatro segmentos de negocio: América; Europa, Oriente Medio y África (EMEA), y Asia Pacífico. La Compañía ofrece servicios para las necesidades de los propietarios, ocupantes e inversores de bienes inmuebles. Proporciona a sus clientes una gama de servicios a escala local, regional y global. Sus servicios inmobiliarios incluyen el arrendamiento, los mercados de capitales, la gestión integrada de propiedades e instalaciones, la gestión de proyectos, el asesoramiento, la consultoría, las valoraciones y los servicios de soluciones digitales a nivel local, regional y mundial. LaSalle ofrece a sus clientes productos y servicios de inversión inmobiliaria, como inversiones privadas en múltiples tipos de propiedades inmobiliarias, incluyendo oficinas, industria, atención sanitaria y residencial multifamiliar. LaSalle permite a los clientes invertir en cuentas separadas centradas en valores inmobiliarios públicos.

El precio actual de la acción Jones Lang LaSalle Incorporated en tiempo real es 314.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Quotient Technology Inc., Seagate Technology, Hokuetsu Corporation, Cellcom Israel Ltd., BridgeBio Pharma, Inc. y Wynn Resorts Ltd. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.