Operar JD Sports Fashion PLC - JD. CFD

Sobre JD Sports Fashion PLC

JD Sports Fashion Plc es una empresa británica de moda deportiva y minorista multicanal de ropa deportiva y casual de marca, que combina marcas mundiales como Nike, adidas, Puma y The North Face, con marcas propias como Pink Soda y Supply & Demand. Sus segmentos son Moda Deportiva y Outdoor. Las marcas de moda deportiva de la empresa incluyen JD, Size?, Footpatrol, Finish Line, Shorpalaca, DTLR Villa, Livestock, Sprinter, Sports Zone, Chausport, Sizeer, JD Gyms, Tessuti, Scotts y Mainline. Sus marcas de outdoor incluyen Blacks, Millets, Ultimate Outdoors, Tiso, Go Outdoors, Go Fishing y Naylors. Chausport opera en toda Francia con marcas internacionales de calzado, como Adidas, Nike y Timberland. Sprinter es un minorista de deportes en España que vende calzado, ropa, accesorios y equipamiento para una serie de deportes, así como ropa informal y para niños. Blacks es un minorista especializado en ropa, calzado y equipamiento para actividades al aire libre.

El precio actual de la acción JD Sports Fashion PLC en tiempo real es 0.74725 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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