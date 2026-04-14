Operar Japan Airlines Co., Ltd. - 9201 CFD

Sobre Japan Airlines Co Ltd

Japan Airlines Co., Ltd. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de la aviación. La empresa está involucrada en el negocio de transporte aéreo regular e irregular de pasajeros y carga internacional y nacional, el negocio de uso de aeronaves, así como otros negocios incidentales o relacionados, como la prestación de servicios de pasajeros en aeropuertos, asistencia en tierra, mantenimiento, carga, venta de pasajeros y negocios periféricos de aeropuertos. La empresa también participa en el negocio de planificación y venta de viajes, que incluye la venta de planes, la venta de asientos de avión, la entrega de equipaje, el desarrollo y la explotación de sistemas, la provisión de sistemas de emisión de billetes para el sector de los viajes, así como el negocio de tarjetas de crédito para los viajes en transporte aéreo.

El precio actual de la acción Japan Airlines Co., Ltd. en tiempo real es 2524.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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