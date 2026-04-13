Operar iShares MSCI South Africa ETF - EZA CFD

Sobre iShares MSCI South Africa ETF

Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores componentes de su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores componentes de su índice subyacente. El índice subyacente está diseñado para medir el rendimiento de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado de renta variable sudafricano. El índice subyacente utiliza una metodología de limitación que limita el peso de cualquier "entidad del grupo" a un máximo del 25% del peso del índice subyacente. EZA ofrece a los inversores una exposición al mercado emergente de Sudáfrica invirtiendo en valores de empresas con sede en el país.

El precio actual de la acción iShares MSCI South Africa ETF en tiempo real es 72.22 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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