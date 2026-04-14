Operar iQIYI, Inc. - IQ CFD

Sobre IQIYI Inc - ADR

iQIYI, Inc. es una empresa con sede en China dedicada principalmente a la prestación de servicios de entretenimiento en línea. La empresa ofrece principalmente contenidos de vídeo genuinos, como películas, series de televisión, programas de variedades y anime, a través de su plataforma de aplicaciones. A través de la plataforma, la empresa ofrece principalmente The Lost Tomb, The Mystic Nine, Burning Ice, Qipa Talk, The Rap of China y otros programas para sus clientes. La empresa ha creado una plataforma de medios sociales basada en el entretenimiento, iQIYI Paopao, para que los fans sigan e interactúen con los famosos y la comunidad del entretenimiento.

El precio actual de la acción iQIYI, Inc. en tiempo real es 1.3966 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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