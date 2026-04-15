Operar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF - PHO CFD

Sobre Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF

La inversión pretende seguir los resultados de inversión (antes de comisiones y gastos) del NASDAQ OMX US Water IndexSM (el "índice subyacente"). Por lo general, el fondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice subyacente. El índice subyacente trata de seguir el rendimiento de las empresas que crean productos diseñados para conservar y purificar el agua para los hogares, las empresas y las industrias. Este ETF ofrece exposición a un grupo de empresas que operan en general en la industria del agua, incluyendo tanto empresas de servicios e infraestructuras de agua como empresas de equipos y materiales de agua. Como tal, este ETF probablemente no pertenezca a una cartera de compra y retención a largo plazo debido a la naturaleza específica de la exposición, pero puede ser atractivo para aquellos que creen que los problemas de escasez provocarán una mayor demanda de empresas de tratamiento de agua.

El precio actual de la acción Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF en tiempo real es 69.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Applied Therapeutics, Inc., 9 Meters Biopharma, Inc., Corbion N.V., Esperion Th, Apollo Global Management, LLC C y Bread Financial Holdings Inc. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.