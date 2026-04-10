Operar IFAST - AIYsg CFD

Sobre iFAST Corporation Ltd

iFAST Corporation Ltd es una empresa con sede en Singapur que proporciona una empresa fintech de gestión de la riqueza. La compañía proporciona una gama de productos y servicios de inversión a través de varias divisiones, incluyendo Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Fintech Solutions (B2B2C) y Bondsupermart. Ofrece acceso a productos de inversión, incluidos fondos, bonos y valores gubernamentales de Singapur (SGS), acciones, fondos cotizados (ETF), productos de seguros y servicios, incluidos los servicios de gestión discrecional de carteras (DPMS) en línea, seminarios de investigación e inversión, soluciones de tecnología financiera (fintech), administración de inversiones y servicios de transacciones. La empresa presta servicios a empresas de asesoramiento financiero, instituciones financieras, bancos, empresas de Internet, empresas multinacionales, así como a inversores minoristas y de alto poder adquisitivo en Asia.

El precio actual de la acción IFAST en tiempo real es 9.37 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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