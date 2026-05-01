Operar Icici Bank Adr Rep 2 - IBN CFD

Sobre ICICI Bank Ltd (ADR)

ICICI BANK LIMITED es una empresa de banca. El Banco se dedica a ofrecer una gama de servicios bancarios y financieros, incluyendo la banca comercial, la banca minorista, finanzas corporativas y de proyectos, financiamiento de capital de trabajo, seguros, capital riesgo y capital privado, banca de inversión, productos y servicios de intermediación y de tesorería. Los segmentos de negocio del Banco son la Banca minorista, Banca mayorista, el Tesoro, Otras actividades bancarias, Seguros de vida, Seguros generales y Otros. Tiene una red de aproximadamente 18.210 sucursales y cajeros automáticos (ATMs). El Banco tiene aproximadamente 110 sucursales de Banca de Contacto en más de 30 ciudades. Su banca internacional se dedica a proporcionar soluciones para los requerimientos de banca internacional de sus clientes corporativos hindús y el aprovechamiento de corredores económicos entre la India y el resto del mundo. El Banco atiende las necesidades financieras de las mujeres empresarias a través de su programa de Grupo de Autoayuda (SHG, por sus siglas en inglés) como parte de sus iniciativas de micro finanzas.

El precio actual de la acción Icici Bank Adr Rep 2 en tiempo real es 26.43 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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