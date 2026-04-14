Operar Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - 4188 CFD

Sobre Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation es una empresa con sede en Japón dedicada al negocio de los productos funcionales, la atención sanitaria y los materiales. La empresa opera a través de cuatro segmentos de negocio. El segmento de productos funcionales se dedica al negocio de los materiales funcionales y a la química funcional. Los productos del negocio de materiales funcionales incluyen pantallas electroeléctricas, películas de alto rendimiento, materiales de moldeo de alto rendimiento, soluciones medioambientales y soluciones para la vida. Los productos del negocio de productos químicos funcionales incluyen polímeros de alta funcionalidad, productos químicos de alta funcionalidad y nuevas energías. El segmento de productos químicos se dedica al negocio del metacrilato de metilo (MMA), al negocio petroquímico y al negocio del carbono. El segmento de Gas Industrial se dedica a la fabricación y venta de gas industrial. El segmento de Salud ofrece productos farmacéuticos, productos de diagnóstico y servicios de inspección clínica. La empresa también se dedica a negocios de ingeniería.

El precio actual de la acción Mitsubishi Chemical Holdings Corporation en tiempo real es 973.92 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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