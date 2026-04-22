Operar Honda Motor Company, Ltd. - HMC CFD

Sobre Honda Motor Co Ltd (ADR)

HONDA MOTOR CO., LTD. es una compañía con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de motocicleta, automóviles, servicios financieros y productos de energía. La Compañía opera en cuatro segmentos. El segmento de Motocicleta se dedica a la investigación, desarrollo, producción y venta de motocicletas, vehículos todo terreno (VTT), vehículos de tipo side-by-side y piezas relacionadas. El segmento de Automóvil realiza investigación, desarrollo, producción y venta de automóviles y partes relacionadas. El segmento de Servicios Financieros se dedica a la financiación de ventas y el arrendamiento relacionado con los productos de la Compañía. El segmento de Productos de Energía y Otros realiza investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía y partes relacionadas, y otros productos.

El precio actual de la acción Honda Motor Company, Ltd. en tiempo real es 24.6 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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