Operar Best Buy - BBY CFD

Sobre Best Buy Co Inc

Best Buy Co., Inc. es un proveedor de productos, servicios y soluciones tecnológicas. La compañía ofrece productos y servicios a los clientes que visitan sus tiendas, interactúan con agentes de Geek Squad o utilizan sus sitios web o aplicaciones móviles. Tiene operaciones en los Estados Unidos, Canadá y México. La compañía opera a través de dos segmentos: nacional e internacional. El segmento Doméstico consiste en las operaciones en todos los estados, distritos y territorios de los Estados Unidos, bajo varias marcas, incluidas Best Buy, bestbuy.com, Best Buy Mobile, Best Buy Direct, Best Buy Express, Geek Squad, Magnolia Home Theatre. y Pacific Kitchen and Home. El segmento internacional consiste en todas las operaciones en Canadá y México bajo las marcas Best Buy, bestbuy.com.ca, bestbuy.com.mx, Best Buy Express, Best Buy Mobile y Geek Squad. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía operaba 1,200 tiendas de gran formato y 400 de formato pequeño en sus segmentos nacional e internacional.

El precio actual de la acción Best Buy en tiempo real es 60.61 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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