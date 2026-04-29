Operar Hexcel Corp - HXL CFD

Sobre Hexcel Corporation

Hexcel Corporation ofrece tecnología avanzada de materiales compuestos ligeros. El segmento de materiales compuestos de la empresa fabrica y comercializa fibras de carbono, tejidos y refuerzos especiales, preimpregnados y otros materiales de matriz reforzados con fibras, adhesivos estructurales, nido de abeja, compuestos de moldeo, materiales de utillaje, sistemas de poliuretano y laminados que se incorporan a numerosas aplicaciones, como aviones comerciales y militares, transportes (incluidos los de automoción, marítimos y ferroviarios), palas de turbinas eólicas, productos recreativos y otras aplicaciones industriales. El segmento de productos de ingeniería consiste en estructuras compuestas ligeras de alta resistencia, materiales absorbentes de radiofrecuencias/interferencias electromagnéticas (RF/EMI) y microondas, productos de núcleo de ingeniería y de panal mecanizado especial con funcionalidad añadida y fabricación aditiva de termoplásticos. Vende sus productos a tres mercados diferentes, como el aeroespacial comercial, el espacial y de defensa y el industrial.

El precio actual de la acción Hexcel Corp en tiempo real es 90.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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