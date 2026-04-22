Operar Herbalife - HLF CFD

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

HERBALIFE NUTRITION LTD., anteriormente Herbalife Ltd., es una compañía de nutrición global. La Compañía desarrolla y vende control de peso, comidas y refrigerios saludables, deportes y acondicionamiento físico, energía y productos nutricionales específicos, así como productos de cuidado personal. Sus segmentos operativos se basan en operaciones geográficas en seis regiones: América del Norte; Méjico; América del Sur y Central; Europa, Medio Oriente y África (EMEA); Asia Pacífico y China. La Empresa clasifica sus productos en cinco grupos: Control de peso, Nutrición específica, Energía, Deportes y Estado físico, Nutrición externa y literatura, promoción y Otros. Al 31 de diciembre de 2016, comercializaba y vendía aproximadamente 140 productos que abarcaban más de 4,700 unidades de mantenimiento de existencias (SKU) a nivel mundial. Sus categorías de productos incluyen reemplazo de comida; batidos de proteínas; mezclas de bebidas; suplementos dietéticos y nutricionales que contienen hierbas, cuidado facial de la piel; cuidado del cuerpo; productos para el cuidado del cabello; herramientas de ventas y materiales educativos.

El precio actual de la acción Herbalife en tiempo real es 16.53 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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