Operar Helmerich And Payne - HP CFD

Sobre Helmerich & Payne, Inc.

Helmerich & Payne, Inc. es un proveedor de soluciones de perforación con operaciones en las cuencas productoras de petróleo y gas de Estados Unidos, así como en Sudamérica y Oriente Medio. Las operaciones de perforación de la empresa consisten en la contratación de equipos de perforación propiedad de la empresa principalmente para empresas de exploración de petróleo y gas. Las operaciones de servicios de perforación de la Compañía están organizadas en tres segmentos: North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico y International Solutions. Las operaciones de North America Solutions de la empresa se encuentran principalmente en Colorado, Luisiana, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming. Sus operaciones en el Golfo de México se llevan a cabo en Luisiana y en las aguas federales de Estados Unidos en el Golfo de México. Sus operaciones de Soluciones Internacionales cuentan con plataformas situadas principalmente en cuatro lugares internacionales: Argentina, Bahrein, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.

El precio actual de la acción Helmerich And Payne en tiempo real es 34.6 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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