Operar GlobalFoundries Inc. - GFSus CFD

Sobre Globalfoundries Inc

GlobalFoundries Inc. es un proveedor de servicios de fabricación de semiconductores. La empresa está especializada en procesos de fabricación, una biblioteca de títulos de propiedad intelectual (IP) y tecnología de transistores y dispositivos diferenciados. La Compañía fabrica una gama de dispositivos semiconductores, incluyendo microprocesadores, procesadores de aplicaciones móviles, procesadores de banda base, procesadores de red, módems de radiofrecuencia, microcontroladores y unidades de gestión de energía. La empresa atiende a una serie de clientes, entre los que se encuentran los líderes mundiales en diseño de circuitos integrados (CI), y proporciona soluciones optimizadas para las necesidades de función, rendimiento y potencia de las aplicaciones críticas. Su cartera tecnológica incluye una serie de plataformas tecnológicas diferenciadas, como soluciones de radiofrecuencia (RF) de silicio sobre aislante (SOI), transistores de efecto de campo de aletas (FinFET), semiconductores de óxido metálico (CMOS), productos de SOI totalmente agotados (FDX), de germanio de silicio (SiGe) y de fotónica de silicio (SiPh).

El precio actual de la acción GlobalFoundries Inc. en tiempo real es 49.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: ANI Pharma, Research Solutions, Inc., Telia Company, Shinsei Bank, Limited, Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC y First Financial Indiana. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.