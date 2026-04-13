Operar Global X Cybersecurity ETF - BUG CFD

Sobre Global X Cybersecurity ETF

La inversión busca proporcionar resultados de inversión que se correspondan en general con la evolución del precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Indxx Cybersecurity Index. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en los valores del índice subyacente y en American Depositary Receipts ("ADR") y Global Depositary Receipts ("GDR") basados en los valores del índice subyacente. El índice subyacente está diseñado para proporcionar exposición a las empresas que cotizan en bolsa y que están posicionadas para beneficiarse de la creciente adopción de la tecnología de ciberseguridad. El fondo no está diversificado.

El precio actual de la acción Global X Cybersecurity ETF en tiempo real es 23.89 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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