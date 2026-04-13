Operar Global Inv - B73sg CFD

Sobre Global Investments Ltd

Global Investments Limited es una sociedad de fondos de inversión con sede en Singapur. Las estrategias de inversión de la Sociedad consisten en realizar inversiones en una cartera de activos de diferentes sectores a través de diferentes medios, que incluyen la propiedad directa de activos, swaps, swaps de incumplimiento crediticio, deudas, warrants, opciones, convertibles, acciones preferentes, acciones, garantías de activos y rendimiento, préstamos de valores y acuerdos de préstamos participativos. La Sociedad invierte en una serie de sectores, como el financiero, el industrial, el de las tecnologías de la información, el de consumo discrecional, el de los servicios públicos, el de la energía y el de las comunicaciones. Singapore Consortium Investment Management Limited es el gestor de la Sociedad.

El precio actual de la acción Global Inv en tiempo real es 0.1158 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Adverum Biotechn, NeoGames S.A., First Trust Managed Municipal ETF, Ubiquiti Inc., Adicet Bio, Inc. y The Kroger Co.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.