Operar Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. - DNA CFD

Sobre Ginkgo Bioworks Holdings Inc

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc, anteriormente Spinning Eagle Acquisition Corp, se dedica a construir una plataforma para programar células. La plataforma de la empresa se utiliza para programar células en nombre de sus clientes. Sus programas celulares están diseñados para permitir la producción biológica de productos como terapéuticos, ingredientes alimentarios clave y productos químicos derivados del petróleo. La plataforma de la empresa se utiliza para diseñar, escribir y depurar el código de ácido desoxirribonucleico (ADN) en organismos de ingeniería para ejecutar programas para sus clientes. Su plataforma es utilizada por los clientes para los procesos de fabricación o para desarrollar nuevos productos a través de la biología. La base de su plataforma incluye dos activos que ejecutan una variedad de programas celulares para los clientes según sus especificaciones: Foundry y Codebase. Presta servicio a industrias como la química, la agrícola, la alimentaria, la de productos de consumo y la farmacéutica.

El precio actual de la acción Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. en tiempo real es 6.7035 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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