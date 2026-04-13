Operar GFL Environmental Inc - GFL CFD

Sobre GFL Environmental Inc

GFL Environmental Inc. es una empresa de servicios medioambientales diversificados con sede en Canadá. La empresa se dedica a la gestión de residuos sólidos no peligrosos, servicios de infraestructura y recuperación de suelos y servicios de gestión de residuos líquidos. Sus segmentos son los siguientes: residuos sólidos, que incluye el transporte, el vertido, las transferencias y las instalaciones de recuperación de materiales; infraestructuras y recuperación de suelos, y residuos líquidos. Su segmento de infraestructuras y recuperación de suelos ofrece servicios seguros, integrados y de primera mano para el desarrollo de infraestructuras o necesidades de construcción. También ofrece biorremediación ex-situ para suelos contaminados, y organiza la excavación y el transporte del suelo a una de sus instalaciones de remediación autorizadas. Su segmento de residuos líquidos ofrece servicios de fluidos de automoción, servicios de camiones de vacío e hidrovac, servicios de manipulación de residuos peligrosos, respuesta de emergencia y remediación de emplazamientos, y servicios especializados y limpieza industrial.

El precio actual de la acción GFL Environmental Inc en tiempo real es 38.67 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: PetMed Express, JC Decaux SA, ThredUp Inc., Motorcar Parts, Ocugen, Inc. y Sarine Tech. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.