Operar Gerdau S.A. - GGB CFD

Sobre Gerdau SA (ADR)

Gerdau S.A. (Gerdau) es un fabricante de acero largo en Norteamérica y Sudamérica. La compañía se dedica a la producción y comercialización de productos de acero en general, a través de sus plantas ubicadas en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala, India, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sus segmentos son Operaciones en Brasil, que incluyen operaciones de acero y mineral de hierro en Brasil, excepto Aceros especiales, y la operación de carbón metalúrgico y coque en Colombia; Operaciones en América del Norte, que incluye todas las operaciones en América del Norte, excepto las de México y Aceros especiales; Operaciones en Sudamérica, que incluye operaciones en Sudamérica, excepto Brasil y la operación de carbón metalúrgico y coque en Colombia, y Operaciones de Acero Especiales, que incluye operaciones especiales de acero en Brasil, España, Estados Unidos e India. Suministra a sus clientes una gama de productos, incluidos productos semielaborados de mineral de hierro.

El precio actual de la acción Gerdau S.A. en tiempo real es 4.18 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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