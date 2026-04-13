Operar Geo Group Inc - GEO CFD

Sobre Geo Group Inc

The GEO Group, Inc. es propietaria, alquila y gestiona una serie de instalaciones de seguridad que incluyen instalaciones de máxima, media y mínima seguridad, centros de procesamiento, así como instalaciones de reinserción basadas en la comunidad. La empresa proporciona tecnologías y servicios de vigilancia, así como programas de supervisión y tratamiento basados en pruebas para programas comunitarios. También presta servicios de transporte a nivel nacional y en el Reino Unido a través de GEOAmey PECS Ltd. Opera a través de cuatro segmentos. El segmento de servicios de seguridad en EE.UU. engloba principalmente su negocio de servicios de seguridad de asociación público-privada en EE.UU. Su segmento de Servicios de Vigilancia y Supervisión Electrónica, que lleva a cabo sus servicios en EE.UU., consiste en sus servicios de vigilancia y supervisión electrónica. El segmento de servicios de reinserción consiste en diversos servicios comunitarios y de reinserción. El segmento de Servicios Internacionales consiste principalmente en sus operaciones de servicios de seguridad de asociación pública-privada en Australia y Sudáfrica.

El precio actual de la acción Geo Group Inc en tiempo real es 17.61 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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