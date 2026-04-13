Operar Domino’s Pizza Inc - US - DPZ CFD

Sobre Domino's Pizza, Inc.

DOMINO'S PIZZA, INC. es una empresa de cadenas de restaurantes de pizza. A partir del 1 de enero de 2017, la Compañía operaba en más de 13,800 ubicaciones en más de 85 mercados en todo el mundo. La compañía opera a través de tres segmentos: tiendas nacionales, franquicias internacionales y cadena de suministro. Su menú básico incluye productos de pizza en varios tamaños y tipos de masa. A partir del 1 de enero de 2017, su segmento de Tiendas Domésticas consistió principalmente en sus operaciones de franquicia, que consistían en 4,979 tiendas franquiciadas ubicadas en los Estados Unidos. A partir del 1 de enero de 2017, su segmento de Franquicias Internacionales consistió en una red de tiendas franquiciadas en más de 85 mercados internacionales. Desde el 1 de enero de 2017, su segmento de cadena de suministro operaba 18 centros regionales de fabricación de masa y cadena de suministro de alimentos en los Estados Unidos, un centro de fabricación de corteza delgada, un centro de procesamiento de vegetales y un centro que proporcionaba equipos y suministros a víveres.

El precio actual de la acción Domino’s Pizza Inc - US en tiempo real es 367.29 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Kaltura, Inc., Xcel Brands Inc, CRRC Corporation Limited, Tuniu Corporation, Cranswick PLC y CyberOptics. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.