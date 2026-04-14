Operar Gartner - IT CFD

Sobre Gartner Inc

GARTNER, INC. (Gartner) es una compañía de investigación y asesoramiento. La Empresa es un asesor y un recurso objetivo para más de 15,000 organizaciones en más de 100 países. Crea y distribuye su contenido de investigación a través de informes, herramientas interactivas, redes de pares facilitadas, sesiones informativas, servicios de consultoría y asesoramiento, y sus conferencias, incluyendo la serie Gartner Symposium/Xpo. Opera a través de tres segmentos: Investigación, Conferencias y Consultoría. El segmento de Investigación proporciona información objetiva y asesoramiento sobre las prioridades de misión crítica de las empresas en todas las áreas funcionales de una empresa a través de investigación y otros informes. El segmento de Conferencias organiza conferencias para profesionales de negocios y tecnología y proveedores de tecnología. El segmento de Consultoría ofrece servicios de consultoría personalizados. Sus consultores proporcionan servicios de consultoría basada en hechos para permitir a los clientes utilizar y gestionar la tecnología de la información (TI).

El precio actual de la acción Gartner en tiempo real es 150.97 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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