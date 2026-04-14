Operar Fidelity Special Values PLC - FSVgb CFD

Sobre Fidelity Special Values PLC

Fidelity Special Values PLC es un fondo de inversión con sede en el Reino Unido. El objetivo de inversión de la Sociedad es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones (y sus instrumentos financieros relacionados) de empresas del Reino Unido. La Sociedad invierte en empresas de tamaño grande, mediano y pequeño. Sus inversiones tienen las características, entre otras, de un potencial de cambio positivo no reconocido y un riesgo de caída limitado. Puede invertir directamente en acciones de empresas o indirectamente a través de instrumentos relacionados con la renta variable (como contratos de derivados, warrants o bonos convertibles) y en instrumentos de deuda. Puede invertir hasta el 20% del activo neto total. La Sociedad también puede invertir en valores no cotizados. Invierte en varios sectores, como el financiero, el industrial, el sanitario, el energético, el de productos básicos, el inmobiliario, el de servicios públicos y el tecnológico. FIL Investment Services (UK) Limited es el gestor de fondos de inversión alternativos de la Sociedad

El precio actual de la acción Fidelity Special Values PLC en tiempo real es 4.2505 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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