Operar Mazda Motor Corporation - 7261 CFD

Sobre Mazda Motor Corp

Mazda Motor Corporation es una empresa con sede en Japón dedicada a la fabricación y distribución de automóviles y piezas de automóviles. La empresa también se dedica a la distribución de automóviles usados y vehículos especiales, al transporte de automóviles y piezas, a la fabricación y distribución de máquinas-herramienta, así como a la inspección de entregas de automóviles y al negocio de la carrocería, entre otros. La Compañía opera a través de cuatro segmentos de negocio, incluyendo Japón, América del Norte, Europa y los Otros.

El precio actual de la acción Mazda Motor Corporation en tiempo real es 1054.64 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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