Operar Fagerhult - FAG CFD

Sobre Fagerhult AB

Fagerhult AB es una empresa sueca dedicada al desarrollo, la fabricación y la comercialización de sistemas de iluminación para entornos públicos. Su oferta de productos se divide en seis grupos. Office Lighting ofrece productos y soluciones para entornos de oficina, hoteles y otros espacios públicos. La iluminación para escuelas ofrece soluciones para instalaciones educativas, como aulas, salas de estudio y bibliotecas. La iluminación industrial ofrece sistemas, aplicaciones y productos para entornos industriales. Health and Hospital Care Products ofrece equipos técnicos médicos, como paneles para unidades de cuidados intensivos y salas de tratamiento, y columnas de diálisis en hospitales. Retail Lighting ofrece soluciones de iluminación y servicio para entornos comerciales. Outdoor Lighting ofrece iluminación para espacios públicos como carreteras, caminos y parques, así como iluminación arquitectónica. En junio de 2013, adquirió el 100% de las acciones de I-Valo Oy, con sede en Iittala (Finlandia). En febrero de 2014, completó la adquisición de Arlight.

El precio actual de la acción Fagerhult en tiempo real es 27.8 SEK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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